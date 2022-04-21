Kur’an-ı Kerim öğrenme aşkı engel tanımıyor
Bingöl’de işitme engellilere yönelik açılan kursta 11 engelli, işaret diliyle hem Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor.
Bingöl İl Müftülüğü tarafından 2018 yılından bu yana işitme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenme kursu devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 kursiyere eğitim verilirken, işitme engellilere hem Kur'an-ı Kerim okuma hem de temel din bilgisi eğitimi veriliyor. Merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki Hacılar Cami'nin bir bölümünde müftülük koordinesinde açılan kursta, tamamı kadın 11 işitme engelli kursiyer bulunuyor.
2018 yılından bu yana 50 engelli bireye Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini dile getiren İl Müftüsü Mustafa Topal, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın eğitim alanında önemli hizmetlerinden bir tanesi de engelli Kur'an kurslarımızdır. Engelli Kur'an kurslarımızda biz Bingöl'de 2018 yılından beri eğitim veriyoruz ve bu zaman içerisinde 50'ye aşkın öğrencimiz oldu. Burada Kur'an-Kerim'i hem mealen işaret diliyle okumalarını öğretiyoruz hem de Arapçasını işaret diliyle öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz kurs başladığından beri eğitim aldı. Şu anda istediğimiz şekilde istediğimiz performansı gösterecek şekilde eğitim aldılar. İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorlar . Çok büyük bir başarı sergiliyorlar. Bunun neticesinde biz kendilerini inşallah önümüzdeki dönemlerde umre ile ödüllendireceğiz. İnşallah onları umreye göndereceğiz" dedi.
İşaret diliyle işitme engellilere Kur'an-ı Kerim okuma ve temel din bilgisi eğitimi veren Rukiye Kıtay, "Benim abim işitme engelli. Bu işe başlamadan önce abimden dolayı bu eğitimi biliyordum. 2018 yılında abimle beraber bir umre programına dahil olduk ve gidip geldikten sonra İl Müftülüğü dahilinde koordineli bir şekilde bu kursun açılmasını sağladık. 2018'den beri devam eden bir süreç. İşitme engellilere Kur'an eğitimi veriyoruz, aynı zamanda temel dini bilgiler ve ailelerle iletişim halindeyiz. İşitme engelliler çok güzel şeyler öğreniyor. Hayata bakışları çok farklı. Toplum alanında çok güzel şeyler öğrenmeye başladılar. Beraber birçok aktivite de yaptık. Biz bu alanda çok güzel şeyler yapmak istiyoruz" şeklide konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
- İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
- Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
- Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
- İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok'un hayat hikayesi
- Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?