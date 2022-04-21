Kur’an-ı Kerim öğrenme aşkı engel tanımıyor

İşaret diliyle işitme engellilere Kur'an-ı Kerim okuma ve temel din bilgisi eğitimi veren Rukiye Kıtay, "Benim abim işitme engelli. Bu işe başlamadan önce abimden dolayı bu eğitimi biliyordum. 2018 yılında abimle beraber bir umre programına dahil olduk ve gidip geldikten sonra İl Müftülüğü dahilinde koordineli bir şekilde bu kursun açılmasını sağladık. 2018'den beri devam eden bir süreç. İşitme engellilere Kur'an eğitimi veriyoruz, aynı zamanda temel dini bilgiler ve ailelerle iletişim halindeyiz. İşitme engelliler çok güzel şeyler öğreniyor. Hayata bakışları çok farklı. Toplum alanında çok güzel şeyler öğrenmeye başladılar. Beraber birçok aktivite de yaptık. Biz bu alanda çok güzel şeyler yapmak istiyoruz" şeklide konuştu.

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