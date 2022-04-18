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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan flaş açıklama: 2022 yılında Hacca kaç kişi gidecek?

DİN
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan flaş açıklama: 2022 yılında Hacca kaç kişi gidecek?

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geçtiğimiz günlerde yaptığı Umre açıklamasının ardından 2022 Haccı açıklaması geldi. Erbaş sosyal medya hesabından 2022 Hac kontenjanını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretlerinin bayramdan sonra başlayacağını açıklamıştı. "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız" diyen Erbaş'tan 2022 Haccı açıklaması geldi. Kontenjan ne kadar olacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

FİYATLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Umre ziyareti ve hac ziyareti için ödenecek tutar 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından belli olacak. Kamuoyuna aynı gün duyurulabileceği belirtiliyor.

"RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA BAŞLIYOR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Umre ziyaretlerinin bayramın hemen ardından başlayacağını duyurdu.

Erbaş açıklamasında, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." ifadeleri kullandı.

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