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Umre turları başlıyor! Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Ali Erbaş'tan açıklama geldi

DİN
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Umre turları başlıyor! Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Ali Erbaş’tan açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'ndan sonra umre turlarının başlayacağını duyurdu. Erbaş açıklamasında alınan kararın detaylarının 19 Nisan'da yapılacak toplantının ardından duyurulacağını da ifade etti.

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