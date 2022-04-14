Kızılay ramazanda ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, ramazan ayında Türkiye genelinde 30'dan fazla aş evi ve 74 mobil ikram aracı ile sahada ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırdıklarını söyledi.
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yemeklerin hazırlanması ve dağıtım sürecine katılarak, basın mensuplarına açıklama yaptı. Altan, ramazan ayı boyunda 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacaklarını, bayramda imkanı olmayan ailelerin çocuklarına bayramlık hediye edileceğini söyledi.
Altan, "Bu, bağışçılarımızın yüksek gayretleriyle yapılacak. 13 bin kadar personel ve 75 bin gönüllümüz bu çalışmalar için sahada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Sadece buradan 10 bin kişilik yemek dağıtımı yapılıyor. Ankara'nın dört bir yanına götürülerek muhtaçlara dağıtılıyor. Kimsesizlerin kaldığı 4 otelde de muhtaçlara yönelik yardımlar devam ediyor. Türkiye genelinde 30'dan fazla aş evi, 74 mobil ikram aracı sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Bunların devam edebilmesi için bağışçılarımızın desteğine ihtiyacımız var. Fitre, fidye, iftarlık bağışı yapmak isteyenler '1877'ye mesaj gönderdiklerinde 40 liralık bir bağış yapmış olacaklar. 2868'e mesaj gönderenler 10 lira bağış yapmış olacaklar. Şubelerimize de bağış yapabilirler" ifadelerini kullandı.
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