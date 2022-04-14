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TİKA'dan Meksika'daki Müslüman Maya kabilesine ramazan yardımı

DİN
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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TİKA’dan Meksika’daki Müslüman Maya kabilesine ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Meksika'nın en yoksul eyaletlerinden Chiapas'a bağlı Cristobal de las Casas kentindeki dağlarda yaşayan Maya kabilesi Tzotzillere, ramazan kolisi desteğinde bulundu.

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