65 yaş üstü vatandaşlar 2022’de hacca gidemeyecek! Diyanet’ten son dakika açıklaması! 2022 Umre ücreti ne kadar olacak?

Erbaş, salgın tedbirleri nedeniyle yaşanılan mahrumiyetin ardından bu yıl irşat faaliyetlerinin büyük oranda yüz yüze yapıldığına işaret ederek, bu çerçevede medyanın işlevini ve gücünü de çok önemsediklerini ifade etti.

Elinde medya imkanı bulunan veya bu alanda aktif görev üstlenenlerin topluma fayda sağlayacak, iyilik ve güzellikleri yaygınlaştıracak yayınlar yapmasını arzu ettiklerini dile getiren Erbaş, özellikle dini alanda yapılan faaliyetlerde sahih bilginin, doğru yöntemin ve nazik üslubun önemli olduğunun altını çizdi.