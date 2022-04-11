Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan dikkat çeken umre mesajı!

"RAMAZAN'DA KAZANDIĞIMIZ ALIŞKINLIKLARI 11 AYA YAYALIM"

Başkan Erbaş, "Ramazan ayı rahmet ayıdır, merhamet ayıdır, mağfiret ayıdır, cehennem azabından kurtuluş ayıdır. Ramazan ayında öğrendiklerimizi diğer 11 ayda kullanalım. Ramazan ayının bitiminden itibaren Ramazan'da kazanmış olduğumuz o alışkanlıkları, o güzellikleri, o iyilikleri diğer 11 aya da yayalım. Ramazan ayı bütün 11 ayı besleyen adeta bir eğitim ayı olarak değerlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"KURASI ÇEKİLMİŞ HACI ADAYLARIMIZ SIRASIYLA HACCA GİDECEKLER"

Hac ve umre ibadeti ile ilgili son gelişmeler hakkında da bilgi veren Başkan Erbaş, şöyle konuştu:





"Suudi Arabistan'da hac ile ilgili güzel görüşmelerimiz oldu. Dün itibariyle Suudi Arabistan devleti Hac Bakanlığı 2022 yılında yurtdışından ve yurtiçinden bir milyon kadar hacı adayını kabul edeceğini ilan etti. Bu güzel bir müjde, bir başlangıç. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani ülkelere salgın öncesi yıllarda nüfusuna göre binde 1 kontenjan uygulanıyordu. Bizim nüfusumuza göre 84 bin hacının biz kurasını çekmiştik. 2020 yılı haccı için onlar bekliyorlar. Şu anda kurası çekilmiş hacılarımız sırasıyla bu haktan istifade edecekler inşallah. Bu gece sahurda da Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye'deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye'den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı. Ramazan'dan sonra inşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulumuzda gerekli çalışmalara başlayacağız."