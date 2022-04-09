09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri 2022'de hac olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2022 yılı hac ibadeti açıklaması

2022'de hac olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2022 yılı hac ibadeti açıklaması

DİN
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
ABONE OL
2022’de hac olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 2022 yılı hac ibadeti açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac ibadetine yönelik bir açıklama yayınladı. Yapılan paylaşımda ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğinin ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabileceklerinin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri gölgesinde gerçekleşecek hac mevsimine ilişkin kural ve kontenjana dair bilgilere yer verildi.

Suudi Arabistan hükûmetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi.

Ziyaretçilerin her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleneceği aktarılan açıklamada, bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarıldı.

Hac ve Umre Bakanlığı ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA