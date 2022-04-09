2022’de hac olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 2022 yılı hac ibadeti açıklaması

SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri gölgesinde gerçekleşecek hac mevsimine ilişkin kural ve kontenjana dair bilgilere yer verildi.

Suudi Arabistan hükûmetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi.

Ziyaretçilerin her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleneceği aktarılan açıklamada, bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi.