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1 yıl içinde 2 kere Ramazan şaşkınlığı! Suudi astronomdan dikkat çeken açıklama! Tarihi verdi

DİN
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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1 yıl içinde 2 kere Ramazan şaşkınlığı! Suudi astronomdan dikkat çeken açıklama! Tarihi verdi

Suudi astronom Dr. Halid ez-Zakak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 2030 yılında Ramazan'ın iki kez geleceğini söyledi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok ülkede ay takvimine bakılarak belirlenen başlangıç günü, alimlerin tartışmalarına neden oluyor.

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