Kur’an aşkı engel tanımadı! Parmak uçlarıyla okuyor

Sonrada işte hafızlık çalışması yaptım. Ondan sonra mukabele takip ederek çok şükür bu camide ve mahallemizde abilerimizle beraber mukabeleyi kabartma Kur'an-ı Kerim ile takip ediyorum. Ben doğuştan görme engelliyim. Tabi şimdi kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimini 2006'da aldık ama benim görme engelli okulu geçmişim var. Kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimi almadan öncede kabartma yazı biliyordum. Öğrenmenin yaşı yok ve yeter ki talep etmek lazım" dedi.





"BU GAYRETİNİ HEP TAKDİRE ŞAYAN GÖRDÜK"

Görme engeline rağmen Yalçın öğretmenin her yıl Ramazan ayında cami de okunan mukabeleye katıldığını ve parmak uçlarıyla okunan Kur'an ı Kerim'i takip ettiğine dikkat çeken cami hocası Mehmet Tekin, "2013'ten beri kardeşimiz sabah ve gece demeden her vakit camiye gelir. Cemaat olarak bu kardeşimizi emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah ilmini artırsın. Bizler Yasin kardeşimizin bu gayretini hep takdire şayan gördük" dedi.