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Türkiye'den Kazakistan'a ramazan yardımı! Bin ailenin ihtiyacı karşılandı

DİN
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Türkiye’den Kazakistan’a ramazan yardımı! Bin ailenin ihtiyacı karşılandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile bu yıl da ramazan öncesi Kazakistan'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürerek ülke genelinde 1000 aileye yardım kolileri ulaştırdı.

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