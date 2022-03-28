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Bulgar doktor iman etti: Müslüman olunca daha huzurlu ve mutlu hissediyorum

DİN
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Bulgar doktor iman etti: Müslüman olunca daha huzurlu ve mutlu hissediyorum

Bulgaristan’da doktorluk yapan 46 yaşındaki Yankova Stoyanka Georgieva, Çukurova Müftülüğünde düzenlenen törenle ‘Meryem’ ismini alarak Müslüman oldu.

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