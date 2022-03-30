Ramazana sayılı saatler kaldı! En uzun oruç Sinop’ta tutulacak

"HAVA BULUTLU VEYA YAĞMURLU OLURSA HİLAL GÖRÜLMEYEBİLİR"

Ramazan ayının başladığını gösteren hilalin bu yıl ilk olarak Kuzey ve Güney Amerika'da görüleceğini belirten İşlek, şunları kaydetti:

"Atlas Okyanusu'ndan itibaren Kuzey ve Güney Amerika'yı ortalayarak bu alan büyüyecek ve kameri ay başı ertesi gün başlayacak. Ülkelerin çoğu ramazan ayına başlayacak. Şevval ayının hilali ise yani Ramazan Bayramı'nda dünyanın büyük bir bölümünde rüyet günü hilali akşam vakti güneş battığında görebilecek. Hava bulutlu veya yağmurlu olursa hilal görülmeyebilir. Şevval ayının içtiması 30 Nisan saat 20.28'de, rüyeti ise 1 Mayıs saat 13.23'te olacak. Böylece Ramazan Bayramı'nı 2 Mayıs Pazartesi günü kutlamaya başlayacağız."

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde vakit hesaplamayla ilgili bütün bilgilere ulaşılabileceğini aktaran İşlek, bu yılın ramazan ve şevval ayı dahil 2027 sonuna kadar bütün kameri aylara ilişkin haritalar ile dini günlerin listesinin paylaşıldığını kaydetti.