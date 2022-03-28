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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

DİN
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne Kelime-i Tevhid yazılı mahya asıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslendi. Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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