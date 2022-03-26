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Türkiye'den Kuzey Makedonya’ya ramazan yardımı

DİN
Giriş Tarihi: 26.03.2022
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Türkiye’den Kuzey Makedonya’ya ramazan yardımı

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 2022 ramazan faaliyetleri tanıtımı, yardım çeki ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs dağıtımı gerçekleştirildi.

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