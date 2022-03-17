Türkiye Ramazan’da Ukrayna’ya kucak açacak! STK’ler kumanya hazırlıklarına başladı

"İNSANİ KRİZİN OLDUĞU HER YERDE FAALİYET YÜRÜTÜYORUZ"

Kemal Özdal, din, dil, ırk ayrımı yapmadan, başta mülteciler olmak üzere insani yardıma ihtiyaç duyan herkese ramazanın bereketi ve manevi iklimini yaşatma gayretinde olduklarını, Ukrayna'daki gelişmeler karşısında da bu duyarlılığı STK'ler olarak ortaya koyduklarını vurguladı.

İnsani krizlerin olduğu her yerde Türkiye'deki STK'lerin aktif faaliyet yürüttüğünü dile getiren Özdal, "Birçok bölgedeki tecrübemizi, birikimimizi, yardım organizasyonlarında yapmış olduğumuz çalışmaları inşallah bu yıl Afrika, Orta Doğu, Asya ülkelerinde olduğu gibi Avrupa coğrafyasında da ramazan vesilesiyle gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Özdal, Ukrayna'daki savaşın, Türkiye'nin kamu kurumları ile STK'leriyle kriz bölgelerine en hızlı ulaşan ve en aktif çalışma yürüten ülke olduğunu bir kez daha herkese gösterdiğini sözlerine ekledi.

"BİZLER İÇİN AVRUPA'DA BÖYLE BİR ÇALIŞMA YENİ BİR DENEYİM"

İHH İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya da İHH'nin uzun yıllardır Ukrayna'daki Kırımlılara yönelik birçok çalışma yaptığını söyledi.

Ukrayna'daki krizin başlamasıyla İHH ekiplerinin sahaya indiğini belirten Kaya, sadece Ukrayna içerisinde değil, özellikle mültecilerin sığındığı Polonya, Romanya ve Moldova'da da dağıtımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kış şartları dolayısıyla ekiplerin bölgede gıdanın yanı sıra battaniye dağıtımı yaptığını da anlatan Kaya, şöyle dedi:

"Dünyanın farklı bölgelerinde ramazan çalışması yaptığımız gibi krizden etkilenen Ukrayna'ya ve Ukraynalı mültecilerin olduğu bölgelerde de ramazan planlamalarımızı yaptık. İnşallah ramazan ayının gelmesiyle hem Ukrayna içerisinde iftar sofraları kurup hem de aynı şekilde kumanya dağıtımlarımızı devam ettireceğiz. Mümkün mertebe mültecilerin akın etmiş olduğu bölgelerde de inşallah ramazan projelerimizi hayata geçireceğiz."

Ukrayna bölgesindeki insani yardım faaliyetinin yeni bir deneyim olduğunu dile getiren Kaya, "Uzun yıllardır ilk defa açıkçası bu kadar yüksek düzeyde böyle bir göç dalgasına şahitlik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, buna rağmen bugüne kadar elde edilen tecrübeyle bölgede başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, Orta Doğu coğrafyası, Afrika veya Asya'da uzun yıllardır organizasyon yaptıklarını, ancak Avrupa'nın bugüne kadar kriz ya da savaş bölgesi olmadığını söyledi.

Artık bu bölgelere Avrupa'nın da dahil olduğunu belirten Kaya, "Burada ilk defa karşılaştığımız yeni bir mülteci portföyü var. Bunları da iyi okumaya, o noktada daha verimli işler çıkartmaya gayret ediyoruz. Bizim orada Türk STK'leri olarak bulunmamız gerçekten önem arz ediyor, birçok noktada da kırılmalara, hakeza ön yargıların da önüne geçilmesine sebebiyet veriyor. Sonuçta mağduriyetin, mazlumun ne dili ne ırkı ne de dini olur. Mazlum mazlumdur. Ukrayna'daki tüm mazlumlara yardım etmek bizler için de ciddi manada bir deneyim oldu. Bunu geliştirmeye yönelik birçok adım atıyoruz." sözlerine yer verdi.