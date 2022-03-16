Ramazan’ın müjdecisi Berat Kandili yarın

Hz. Muhammed'in berat gecesini ibadetle geçirmeyi, gündüzünde ise oruç tutmayı tavsiye ettiğini ifade eden Kapukaya, Hz. Muhammed'in berat gecesinde Müslümanların günahlarının bağışlanacağını buyurduğunu dile getirdi.

Allah'ın berat gecesinde kullarının kendisine dua etmesi ve yakınlaşmasını istediğini anımsatan Kapukaya, "Berat gecesi bir rahmet ve mağfiret gecesidir." dedi.

Berat'ın ramazan ayının habercisi olduğunu aktaran Kapukaya, "Berat gecesi ramazan öncesi bir eşiktir ve insanlara bir uyarıdır. Buradaki uyarı manevi anlamda bir uyarıdır. Bu gece, insanlara ramazan ayının geldiğini ihtar eden bir gecedir." ifadelerini kullandı.