Türkiye'den flaş hac ve umre hamlesi! 2 yıldır yapılamıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın davetiyle Cidde'ye gitti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cidde kentinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın davetiyle Cidde'ye gitti. Erbaş, burada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile görüştü.
Erbaş ve Rabia görüşmede, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre konusunda fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.
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