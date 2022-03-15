Camiye bıraktığı not yürekleri ısıttı
Çorum'da bir genç camide namaz kıldığı sırada elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Gencin namazın ardından ilan panosuna bıraktığı 10 TL para ise yürekleri ısıttı.
Olay, merkeze bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Namaz kılmak camiye gelen bir genç, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı.
Namazında ardından genç camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için, panoya "Namaz kılarken ısıtıcı açtım" notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı. Akşam namazı için camiye gelen din görevlisi Yasin Şeker notu ve parayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Camideki güvenlik kameralarından olay anına ait görüntüleri izleyen Şeker, "14 Mart 2022 tarihinde ikindi namazını kıldık ve namazdan sonra eve geçtim. Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" ifadelerine yer verdi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı görüntülerde gencin namaz sırasında elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdığı görülüyor. Namazın ardından genç, camideki ilan panosuna yazı yazarak cüzdanından çıkarttığı parayı yanına bırakıyor.
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