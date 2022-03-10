Hollanda’da Türk imam gece gündüz demeden İslam’ı anlatıyor! 150 kişinin hidayetine vesile oldu

Yıldız, şöyle devam etti:

"Ben her zaman peygamber efendimiz nasıl konuşur ve muhabbet ederdi, nasıl yer ve içerdi, kılık kıyafeti nasıldı. Her zaman bunu örnek alıyorum. Bu anlamda bu kardeşlerimizle iletişimi kurarken kılık kıyafetimiz güzel olacak, tebessüm edeceğiz, seveceğiz ve aşk ile bu işe sarılacağız ve kucaklayacağız. Mühtediler ile irtibatı sağlam tutup şehadetini verdi gitti değil de her türlü bağlantıyı bu kardeşlerimizle iyi şekilde tutmamız gerekiyor ve bu iş gerçekleştikten sonra dua edeceğiz."

"HERKES POTANSİYEL MÜSLÜMAN ADAYIDIR"

Yıldız, özellikle sosyal medyayı iyi şekilde kullanmaya çalıştığını aktararak, bu araçla insanların kendisine ulaştığını ve gelen soruları yanıtlamasıyla aralarında bir bağ oluştuğunu, daha sonra bir araya geldiklerini dile getirdi.

Mühtedilerin kendisine farklı yollardan başvurduklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bize gelip ben Müslüman olmak istiyorum diyen kişiler var. Onun dışında bizim bizzat ilgilendiğimiz kardeşlerimiz var. İlgi duydukları için camide verdiğimiz derslere katılıp ondan sonra Müslüman olan kardeşlerimiz var. Cemaatin ve tanıdığımız insanların bize yönlendirdikleri Müslüman adayları da oluyor. Camilerimizi ziyarete gelip etkilenen kardeşlerimiz var. Onlara kitap hediye ediyoruz, üzerinde yine onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz, sorularını cevaplıyoruz. Hollandaca diline hakim olmamız buna yardımcı oluyor."

Yıldız, komşuluk ilişkisinin, okul ve iş hayatındaki arkadaşlık bağının da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada benim komşum vardı. O kardeşime hep tebessümle yaklaşarak konuşuyorduk ve muhabbet ediyorduk. Daha sonra camide ramazan programı vardı, buraya davet ettik. Orada birlik ve muhabbeti gördü ve bizim hoşgörümüzden ve misafirperverliğimizden çok etkilendi ve Müslüman olmayı tercih etti. Ben hep herkes potansiyel Müslüman adayıdır diyorum. Yani her zaman bu şekilde ilgilenmemiz gerekiyor ve öyle de ilgilendiğimiz zaman faydalı oluyor diye düşünüyorum." diye konuştu.

"HUZUR ARIYORDUM! MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VERDİM"

Türk imamın yardımıyla Mevlana Camisi'nde şehadetini getiren ve ismini Yahya olarak değiştiren 21 yaşındaki Hollandalı Sydney Zandwijken, etrafındaki Müslüman arkadaşlarının anlattıklarından etkilenerek İslam'a ilgi duymaya başladığını söyledi.

Ebeveynlerin biri Surinamlı, diğeri Hollandalı olan Zandwijken, eskiden yanlış kişilerle de arkadaşlık yaptığını belirterek, "Hayatımda huzur arıyordum. İslam bana bu konuda yardımcı oldu ve Müslüman olmaya karar verdim." dedi.