Hollanda'da Türk imam gece gündüz demeden İslam'ı anlatıyor! 150 kişinin hidayetine vesile oldu
Hollanda'da 9 yıldır imamlık yapan Bünyamin Yıldız, çoğu Hollandalı olmak üzere Polonya, Rusya ve Çin gibi farklı ülkelerden ve Afrika'dan 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.
Doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda'da liseyi bitiren 34 yaşındaki Yıldız, 2007-2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.
Yıldız, doğduğu ülkeye geri döndükten sonra ilk olarak Hollanda Diyanet Vakfında (HDV) iki yıl farklı görevde bulundu.
İlk imamlık görevini 7 yıl Rotterdam kentindeki HDV'ye bağlı Mevlana Camisi'nde yapan Yıldız, burada yaklaşık 130 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu.
Yıldız, son 2 yıldır imam olarak görevini devam ettirdiği Bergen op Zoom kentindeki HDV'ye bağlı Ulu Cami'de, insanların hidayetine vesile olmaya devam ediyor.
Kendisini İslam'ı tebliğ etmek için farklı ülkelere giden sahabeler gibi gören Yıldız, açıklamada, "Peygamber efendimiz ashabını farklı topraklara İslam'ı tebliğ için gönderirken dava aşkını veriyordu. Ben de bu niyetle her gün evden çıkıyorum ve bunun karşılığını da alıyorum açıkçası. Bu aşkı her gün taze tutmaya çalışıyorum ve Rabbim de bizi güzel vesilelere vesile kılıyor elhamdülillah." dedi.
Yaklaşık 150'den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile olduğunu belirten Yıldız, "Allah nasip etti büyük bir oranı şu an bulunduğumuz Rotterdam'daki Mevlana Camisi'nde gerçekleşti. Yani 150'nin belki de 130'u burada gerçekleşti." ifadesini kullandı.
Hollanda'da yaşayan Müslümanların hal ve hareketlerine ve konuşmalarına dikkat etmelerinin ve insanlarla diyaloglarının Müslüman ahlakına uygun şekilde olmasının insanların hidayetine vesile olunmasında önemli rol oynadığına işaret eden Yıldız, "Biz gayrimüslimlerle iletişimimizde 'Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin' hadisini unutmamamız gerekir. Mevlana'nın 'ne olursan ol yine de gel' dediği gibi onlarla iletişimi kurmamız lazım." diye konuştu.
Yıldız, şöyle devam etti:
"Ben her zaman peygamber efendimiz nasıl konuşur ve muhabbet ederdi, nasıl yer ve içerdi, kılık kıyafeti nasıldı. Her zaman bunu örnek alıyorum. Bu anlamda bu kardeşlerimizle iletişimi kurarken kılık kıyafetimiz güzel olacak, tebessüm edeceğiz, seveceğiz ve aşk ile bu işe sarılacağız ve kucaklayacağız. Mühtediler ile irtibatı sağlam tutup şehadetini verdi gitti değil de her türlü bağlantıyı bu kardeşlerimizle iyi şekilde tutmamız gerekiyor ve bu iş gerçekleştikten sonra dua edeceğiz."
"HERKES POTANSİYEL MÜSLÜMAN ADAYIDIR"
Yıldız, özellikle sosyal medyayı iyi şekilde kullanmaya çalıştığını aktararak, bu araçla insanların kendisine ulaştığını ve gelen soruları yanıtlamasıyla aralarında bir bağ oluştuğunu, daha sonra bir araya geldiklerini dile getirdi.
Mühtedilerin kendisine farklı yollardan başvurduklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Bize gelip ben Müslüman olmak istiyorum diyen kişiler var. Onun dışında bizim bizzat ilgilendiğimiz kardeşlerimiz var. İlgi duydukları için camide verdiğimiz derslere katılıp ondan sonra Müslüman olan kardeşlerimiz var. Cemaatin ve tanıdığımız insanların bize yönlendirdikleri Müslüman adayları da oluyor. Camilerimizi ziyarete gelip etkilenen kardeşlerimiz var. Onlara kitap hediye ediyoruz, üzerinde yine onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz, sorularını cevaplıyoruz. Hollandaca diline hakim olmamız buna yardımcı oluyor."
Yıldız, komşuluk ilişkisinin, okul ve iş hayatındaki arkadaşlık bağının da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada benim komşum vardı. O kardeşime hep tebessümle yaklaşarak konuşuyorduk ve muhabbet ediyorduk. Daha sonra camide ramazan programı vardı, buraya davet ettik. Orada birlik ve muhabbeti gördü ve bizim hoşgörümüzden ve misafirperverliğimizden çok etkilendi ve Müslüman olmayı tercih etti. Ben hep herkes potansiyel Müslüman adayıdır diyorum. Yani her zaman bu şekilde ilgilenmemiz gerekiyor ve öyle de ilgilendiğimiz zaman faydalı oluyor diye düşünüyorum." diye konuştu.
"HUZUR ARIYORDUM! MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VERDİM"
Türk imamın yardımıyla Mevlana Camisi'nde şehadetini getiren ve ismini Yahya olarak değiştiren 21 yaşındaki Hollandalı Sydney Zandwijken, etrafındaki Müslüman arkadaşlarının anlattıklarından etkilenerek İslam'a ilgi duymaya başladığını söyledi.
Ebeveynlerin biri Surinamlı, diğeri Hollandalı olan Zandwijken, eskiden yanlış kişilerle de arkadaşlık yaptığını belirterek, "Hayatımda huzur arıyordum. İslam bana bu konuda yardımcı oldu ve Müslüman olmaya karar verdim." dedi.
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