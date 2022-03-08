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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadına hak ettiği değer teslim edilmeli

DİN
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadına hak ettiği değer teslim edilmeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fert, toplum ve insanlık açısından tarihin en büyük ahlak ve hukuk inkılabını gerçekleştiren İslam'ın, kadına hak ettiği değeri teslim edip, ayrımcılık ve haksız uygulamaları yasakladığını ifade etti.

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