Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Miraç Kandili zikirleri, duaları ve tesbihleri hangileri 2022? Diyanet...
Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Miraç Kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek. Vatandaşlar kandil gününde hangi dua ve zikirlerin gerçekleştirileceğini merak ediyor. İşte, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Miraç Kandili zikirleri, duaları ve tesbihleri hangileri 2022? Diyanet...
Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Miraç Kandili zikirleri, duaları ve tesbihleri hangileri 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olarak bilinen Miraç Kandili geldi çattı. Miraç Kandili'nde hangi duaların edileceği merak ediliyor. İşte, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Miraç Kandili zikirleri, duaları ve tesbihleri hangileri 2022? Diyanet...
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!
Bu mübarek geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışmakta. Kandil günü günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için çekilmesi gereken zikir ve tesbihler şöyle;
Tesbihler:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;
100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"
100 defa istiğfar,
100 defa salâvat-ı serîfe okunmalıdır.
BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR NASIL OKUNUR?
Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)
"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."
Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR
Receb ayının 27. gecesi Miraç Gecesi olarak bilinmektedir. Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. Ayrıca 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasında fayda vardır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Miraç Kandili zikirleri, duaları ve tesbihleri hangileri 2022? Diyanet...
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Özel Güvenlik sınav sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Gülsüm Khalilova kimdir, kaç yaşında? Ukrayna'da gazetecilik yapan Gülsüm Khalilova kimdir?
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?
- MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- Kiev düştü mü? Ukrayna Rusya savaşı son durum! Rusya ordusu Kiev'e girdi mi?
- İkinci cemre ne zaman düşecek? 2022'de ikinci cemre düştü mü?
- Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
- Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda?
- Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?