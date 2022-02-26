Miraç Kandili namazı nasıl, ne zaman kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekattır?
Miraç Kandili namazı nasıl, ne zaman kılınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadise Miraç Gecesi olarak eda ediliyor. Miraç Kandili dua ve zikirler ile idrak edilecek. Diğer yandan vatandaşlar kandil gecesi namazının nasıl kılınacağını merak ediyor. İşte, Miraç Kandili namazı nasıl, ne zaman kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?
Miraç Kandili namazı nasıl, ne zaman kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandil ibadetleri neler yapılabilir? sorusuna Diyanet İşleri Başkanılığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu cevap veriyor. Vatandaşlar kandil gecesi namazına nasıl niyet edileceğini merak ediyor. İşte, Miraç Kandili namazı nasıl, ne zaman kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.
NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?
12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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- Miraç Kandili namazı nasıl, ne zaman kılınır? Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekattır?
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