Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç gecesi müslümanlar elini semaya kaldırıp af dilediği mübarek gecelerder biri. Miraç gecesi ibadet edenler kılınan namaz ile niyetin nasıl olacağını merak ediyor. İşte, Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu?