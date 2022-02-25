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Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu?

DİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu?

Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Miraç gecesi, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde Peygamberini Mescid-i Haram'dan Mescid Aksa'ya, sonra 7 semaya, sonra cennete ve cehenneme götürdüğünü bildirmektedir. hepsi 1 gecede ve Sevgili Peygamberimizin gördüklerini ispatlayan birçok hadis var. Bugünlerde yapılan ibadetler ve kılınan namazlara önem verilir. İşte, Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu?

Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç gecesi müslümanlar elini semaya kaldırıp af dilediği mübarek gecelerder biri. Miraç gecesi ibadet edenler kılınan namaz ile niyetin nasıl olacağını merak ediyor. İşte, Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu?

Hz.Muhammed'in (S.A.V) Allah katına göğe yükselmesi olayı olarak bilinen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Müslüman alemi için mübarek sayılan bu gecede Allah rızası için namaz kılmak büyük önem taşırken kandil gecelerinde tesbih namazı kılınması önerilmektedir. Öte yandan yine kandil gecelerinde nafile namazı kılınması da tavsiye edilmektedir.

MİRAC GECESİ NAMAZI NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Kalben tesbih namazı yada nafile namazı kılmaya niyet edilir.

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

12 rekat olan nafile namazı ise: "Allah rızası için nafile namazı kılmaya" diye niyet edilir.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

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