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Miracı düşünmek: Hz. Peygamber'in miracında ne oldu?

DİN
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Miracı düşünmek: Hz. Peygamber’in miracında ne oldu?

Üç aylarda kutlanan ikinci kandil olan Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Bu önemli günde milyonlarca Müslüman yine dua ve ibadet edecek. Miraç Kandili'nin gelmesiyle birlikte bugünün önemi ile ilgili de araştırmalar da yapılmaya başlandı. Fikriyat.com yazarı Ekrem Demirli bugün köşesinde Miraç Kandili'ni kaleme aldı. İşte Ekrem Demirli'nin o yazısı...

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