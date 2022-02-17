Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Pakistan’da

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın Lahor'da Badşahi Camii'nde Cuma namazı kıldıracak, ardından Sahipzade Ahmet Ali İslam Enstitüsü'nde konferans verecek. Pencap Valisi Muhammed Server'i de ziyaret edecek olan Erbaş, cumartesi günü de Pencap Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Seyid Hassan ile bir araya gelecek.