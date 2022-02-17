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Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?

DİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen ve tüm Müslümanlar için ibadetle, maneviyatı kuvvetlendirecek dualarla geçecek olan Ramazan ayı merak ediliyor. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm Müslümanlar tarafından merakla beklenen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi tarihte tutulacağı araştırılmaya başladı. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?

2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan'ın 1 Mayıs ise son günü olacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk gelen bayramda hafta sonu ile birlikte 5 günlük tatil yapılmış olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil süresiyle birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise 2022 yılında netleşmiş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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