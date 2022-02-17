Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen ve tüm Müslümanlar için ibadetle, maneviyatı kuvvetlendirecek dualarla geçecek olan Ramazan ayı merak ediliyor. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm Müslümanlar tarafından merakla beklenen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi tarihte tutulacağı araştırılmaya başladı. İşte, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan'ın 1 Mayıs ise son günü olacak.
2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk gelen bayramda hafta sonu ile birlikte 5 günlük tatil yapılmış olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil süresiyle birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise 2022 yılında netleşmiş olacak.
RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz fatura desteği sorgulama: Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2022 bu yıl ilk oruç hangi tarihte başlıyor?
- Bitcoin neden düşüyor son dakika 2022? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin yorumları...
- FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Açıklama sonrasında faizler düşer mi, yükselir mi?
- Memur ve emekli yeni maaşları şekilleniyor! Tarih belli oldu, en az 1.250 TL zam! İnce ince hesaplandı, Temmuz ayında...
- Fenerbahçe Slavia Prag canlı maç izle! Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 EXXEN TV canlı yayın izleme yolları
- Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. yeni sezon var mı, olacak mı?
- Mazot ve gübre desteği için beklenen tarih... Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Bekçi alımı için kritik takvim... Bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? JGK ile EGM bekçilik başvuruları başladı mı? O iller...
- Yoklama kaçağı ne zaman askere gider? Yoklama kaçağı tecil ettirilir mi, bedelli askerlik yapabilir mi? Yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır ne demek?
- Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon beklentisi...
- Süper Lig yayın ihalesi ne zaman? 2022-2023 Süper Lig yayın ihalesi sonuçları ne zaman açıklanacak? Teklif verenler...