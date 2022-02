Adana’da mucize gibi olay! Küle dönen evde Kur’an-ı Kerim sağlam kaldı

Yıllardır tüm birikimi olan evinin küle dönmesine üzüldüğünü ama gelen Allahtan diyerek can kaybı olmadığına şükrettiğini söyleyen Yunus Köse, "Kur'an-ı Kerim'lerde hiç bir şey yok. Her şey kül oldu. Kuran-ı Kerimler Allah tarafından korunmuş. Ne yaparsa Allah yapar. Fırın işçisiyim. Her gün burada kalıyordum. Bu gün Kozan'da kaldım. Her taraf yanmış sadece bu odada Kuran-ı Kerim yanmıyor. Burada büyük Kur'an, diğer odada da yine herşey yanıyor ama Kur'an-ı Kerim yanmıyor. Zor bir durum oldu benim için. Devletimden yardım olursa sevinirim" diye konuştu.

Evi yanan Yunus Köse'ye AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili yönetimi ile ziyarette bulunarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.