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Kütahya'ya eğitim için gelen genç öğrenci arkadaşlarının samimiyetinden etkilenerek Müslüman oldu

DİN
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Kütahya’ya eğitim için gelen genç öğrenci arkadaşlarının samimiyetinden etkilenerek Müslüman oldu

Kütahya'ya eğitim için gelen Fildişi Sahili vatandaşı 26 yaşındaki Anistide Kouadıo, İslamiyet'i seçerek "İbrahim" adını aldı. Kelime-i şahadet getirdikten sonra kendini çok mutlu hissettiğini belirten İbrahim ise, "Geldiğim günden beri arkadaşlarımı gözlemliyorum. Müslüman öğrenciler arasındaki samimiyet, kardeşlik, yardımlaşma beni çok etkiledi. Diğer dinlere mensup öğrenciler arasında böyle bir iletişim görmedim. Burada çok özgür ve güvene dayalı bir ortam var. Bugün burada İslam dinini seçmekle çok büyük mutluluk içindeyim. Adeta ikinci defa doğdum." ifadelerini kullandı.

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