ABD’li Anthony Manisa’da kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde konuşan Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, İslam dini hakkında bilgiler vererek Müslümanlığı seçen Anthony için İslam dinini en güzel şekilde yaşaması tavsiyesinde bulundu. Müftü Bakır, "Amerika vatandaşı Anthony kardeşimizin ihtida merasimi için birlikteyiz. Bu merasimlerde Müslümanlığı kendi hür iradesiyle tercih eden kardeşlerimizin Müslüman olduklarına dair ikrarlarını yazılı belge ile onaylayıp veriyoruz" dedi.