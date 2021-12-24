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Hindistan'da Müslüman karşıtı söylemler için harekete geçildi

DİN
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Hindistan’da Müslüman karşıtı söylemler için harekete geçildi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, Müslüman karşıtı nefret ifadelerinin dile getirildiği etkinlik ve burada konuşan Hindu din adamları hakkında soruşturma başlatıldı.

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