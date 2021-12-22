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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sarıkamış şehitlerini andı

DİN
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sarıkamış şehitlerini andı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erbaş mesajında "İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi Sarıkamış Harekâtı’nın 107. yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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