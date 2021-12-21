Türkiye ile Malezya arasında ’İnsani Yardım ve Yardım Projeleri’ Protokolü imzalandı

"İnşallah bu protokol doğrultusunda, yapacağımız pek çok yardımı birlikte, iş birliği içerisinde yapmaya gayret edeceğiz. Dünyada pek çok yerde mağdurlara, mazlumlara, fakir fukaraya, garip, guraba insanlara, yetimlere, öksüzlere biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak yıllardan beri çeşitli alanlarda yardım yapıyoruz. İnşallah bu güçlerimizi Malezya İslam Organizasyonu ile birleştirip daha güçlü bir şekilde yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin."

Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah da, bu anın tarihi bir an olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bununla birlikte biz insani yardım için birliğimizi güçlendireceğiz. Birçok ülkedeki zarar görmüş, gerek savaştan gerek pandemiden gerekse başka başka felaketlerden zarar görmüş insanlara yardım edeceğiz. İnşallah bununla birlikte, birlikte çalışarak İslam ümmetini daha da iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Bu konuda her iki organizasyon da kendilerini gayet adamış şekilde çalışacaklar inşallah. Hayırlara vesile olsun."

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen imza töreninde TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ile MAPIM Başkan Yardımcısı Ahmed Sani Bin Abdul Alim Arabi protokolü imzaladı.