2022 yılı Diyanet Takvimleri çıktı

Dini, milli ve kültürel içeriklerle özel olarak hazırlanan Diyanet Takvimi, 2022 yılında da okurlarının duvarlarını süslemeye devam edecek.

2022 yılı Diyanet Takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başkanlığın yayın politikaları doğrultusunda namaz vakitlerini belirlemek ve aynı zamanda dini birlik ve bütünlüğe, toplumsal kaynaşmaya ve huzura katkı sağlamak amacıyla özenle hazırlandı.

Diyanet Takvimleri, 2022 yılında duvar takvimi, çocuk takvimi, hatlı takvim, masa takvimi ve 12 yapraklı üçgen masa takvimi şeklinde 5 çeşit olarak hazırlandı.

Sunduğu zengin içeriklerle toplumun sosyal yapısı dikkate alınarak baskısı tamamlanan Diyanet Takvimi, yurt içinde 39 bölgeye hitap edecek şekilde ayrı ayrı hazırlanarak bütün İl ve İlçe Müftülüklerine, Diyanet Vakfı Satış Merkezlerine ve Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satış yerlerine ulaştırıldı.

Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza ulaştırılmak üzere 20 Bölge olarak hazırlanan Diyanet Takvimleri de her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt dışına gönderildi.

Vatandaşlar Diyanet Takvimlerini, İl ve İlçe Müftülüklerinden, camii ve Kur'an Kurslarından, Diyanet Vakfı Satış Merkezlerinden ve Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satış yerlerinden temin edilebilecek.