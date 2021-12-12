Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığından "T.C." iddialarına flaş yanıt

Cami tabelalarının nasıl olacağı hususunun, Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanması ile ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18.10.2021 tarihinde yeni bir Yönerge çıkarmıştır. Bu Yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.