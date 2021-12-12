Verdiği vaazlarla tanınan 88 yaşındaki Ahmet Tomor Kovid-19’a yenik düştü

Sakarya'da verdiği vaazlarla bilinen ve kitapları birçok dile çevrilen 88 yaşındaki Ahmet Tomor, yaklaşık 3 hafta önce korona virüse (Kovid-19) yakalandı. Kocaeli'de özel bir hastanede tedavi gören Tomor, durumunun ağırlaşması sonrasında yoğun bakıma alındı. Tomor, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Ahmet Tomor'un cenaze defin bilgileri ise hastane işlemleri sonrasında netlik kazanacak.

AHMET TOMOR HOCA KİMDİR?

Adapazarı'nda kendi halinde bir nalburken kendisini dine adayan önemli bir alimdir. Bir dönem Selam TV'de verdiği vaazlarla tanınan Ahmet Tomor hoca'nın son dönemde pazar günleri Yenikent Bağlantı yolu üzerindeki Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Camii'nde verdiği vaazlar da büyük ilgi görüyordu. Çok sayıda kitabı farklı dillere de çevrilen Ahmet Tomor hocanın vaazları kendi adına sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor. 88 yaşındaki Tomor Hoca bir süre önce koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

Ahmet Tomor hoca pandemi döneminde salgın hastalıkların sahabe döneminde nasıl önlendiğini anlatan bir vaaz vermişti.