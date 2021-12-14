Ezan sesi Japon akademisyen ve öğrencilerinin kalbine dokundu

Tokyo Gakugei Devlet Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapan ve aynı zamanda Etnomüzikolog olan Doç. Dr. Arisawa Shino, öğrencilerini ezanla buluşturuyor.

Doç. Dr. Arisawa, Diyanet Türk Kültür Merkezi ve Tokyo Camii'nde katıldığı "5 Makam ve 5 Ezan" seminerleri sonrası öğrencilerinin de bu seminerlerden faydalanmasını için Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar'ı üniversitede seminer vermeye davet etti.

İmam Hatip Çınar, seminerde İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri ile ezan ve önemi, makamlar, Osmanlı döneminde ve günümüzde Türkiye'de ezan okunurken tercih edilen makamlar konusunda uygulamalı olarak bilgi verdi.

Arisawa, Tokyo Camii'nde katıldığı seminerde dinlediği ezanların ve uygulanan makamların müzikal anlamda etkileyici olduğunu ve dikkatini çektiğini, bu din mi müzik mi diye sorduğunu, daha önceden İslam dininin müzikte bazı kısıtlamalar koyduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Ezanın müzikal etkileyiciliği ile İslam dininin nasıl bir bağlantısı olacağını düşünmeye başladığını ve öğrencilerinin de bu konuda bilgi sahibi olmalarının büyük önem arz ettiğini, bu bağlamda Tokyo Camii İmam Hatibi Çınar'ı üniversiteye davet ettiklerini, bunun öğrenciler için sanatsal anlamda iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Arisawa ayrıca öğrencilerin Müslüman bir temsilciyle buluşup sorularına cevaplar bulmaları ve ezan sesini dinlemeleri sayesinde İslam dinine tereddütlü ve korkarak bakmalarının önüne geçildiğini kaydetti.

"KALBİME DOKUNAN BİR ŞEYLER OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Seminer sonrası düşüncelerini dile getiren üniversite birinci sınıf öğrencisi Abe Haruka, ezanı ilk kez duyduğunu, muhteşem bir kültür olduğunu ve kalbine dokunan bir şeyler olduğunu hissettiğini söyledi.