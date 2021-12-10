İstanbul’da Kur’an-ı Kerim ayeti ayaklar altına alındı





"BİR AYETİN YER SEVİYESİYLE KALMA DURUMU SÖZ KONUSU"

Kur'an'da yazılı olan bir ayetin şu anki konumunun hoş olmadığını söyleyen Koyuncu, "Aslında burada Ya Vedüd Camii ve Abdülvedüd Hazretlerinden ziyade bir ayetin yer seviyesiyle kalma durumu söz konusu. Asıl önemli olan bu. Burada da Kur'an-ı Kerim'in Nahl Suresi 32. ayeti yazılı. Bu ayet, İstanbul'un birçok yerindeki camisinin giriş kapısında da yazar hatta Eyüpsultan Camii'nin iç avlu giriş kısmındaki kapının üstünde de bu ayet yazar. Ayetin anlamı: 'Size selam olsun, yaptığınız hayırlı işlere karşılık cennete girin' anlamında bir ayet yazılı burada. Yani gördüğünüz gibi eğilerek bakıyoruz, yer seviyesinde, kaldırım seviyesinde, asıl önemli olan bu" açıklamasında bulundu.