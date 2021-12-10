Çin Şicien-6 uydularını uzaya yolladı

Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.

Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.