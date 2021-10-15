Cuma hutbesi 15 Ekim 2021 tam metni! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe...

15 Ekim Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed döneminden günümüzde kadar kılına gelmiş farz namazlardan olan Cuma namazının özelliklerinden biri de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Bu haftaki Cuma hutbesinin konusunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 15 Ekim 2021 Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...

CUMA HUTBESİ (15 EKİM 2021)

MÜBAREK GECE MEVLİD-İ NEBİ

Muhterem Müslümanlar! Önümüzdeki Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gece, Mevlid-i Nebi'dir. İslam'ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Peygamber Efendimize, âline ve ashabına salât ve selam olsun.