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Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak?

DİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İslam dünyası için Muharrem ayı büyük öneme sahip. Muharrem ayı hem Hicri yılın ilk ayı hem de İslam inancına göre birçok önemli hadisenin yaşandığı ve genellikle ibadetlerle değerlendirilen aylardan birisidir. İşte, Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyası için Muharrem ayı büyük öneme sahip. Muharrem ayı hem Hicri yılın ilk ayı hem de İslam inancına göre birçok önemli hadisenin yaşandığı ve genellikle ibadetlerle değerlendirilen aylardan birisi. İşte, Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaygın kullanımıyla Aşura - Aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Muharrem ayı Hicri yani Kameri ayların ilki olup "Haram ay" anlamına gelmektedir. Muharrem ayı Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu ve aynı zamanda Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce (Hacca sahiplik eden) ayından sonra gelmektedir.

Aşure ayı İslam inancında savaşmanın yasaklandığı 4 "Haram" ayın ilkidir. Bu aylar sırasıyla Muharrem - Recep - Zilkade ve Zilhicce aylarıdır...

Muharrem ayı aynı zamanda da Hicri yılın ilk ayı olup Muharrem ayının birinci günü Hicri yılbaşı olarak kabul edilmektedir.

Öte yandan Muharrem ayının 10. günü olan Aşure (Aşure) İslam inancına göre çok önemli olaylara şahitlik etmiştir ve kutsal sayılmaktadır. Bu yıl Muharrem Ayı, 2021 yılında Ağustos ayında başlayacaktır.

İşte 2018 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem 2021 Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

10 Muharrem 2021 Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

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