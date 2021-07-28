Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyası için Muharrem ayı büyük öneme sahip. Muharrem ayı hem Hicri yılın ilk ayı hem de İslam inancına göre birçok önemli hadisenin yaşandığı ve genellikle ibadetlerle değerlendirilen aylardan birisi. İşte, Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaygın kullanımıyla Aşura - Aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Muharrem ayı Hicri yani Kameri ayların ilki olup "Haram ay" anlamına gelmektedir. Muharrem ayı Kurban Bayramı'nın da içinde bulunduğu ve aynı zamanda Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce (Hacca sahiplik eden) ayından sonra gelmektedir.