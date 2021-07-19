Diyanet: Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı?

Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı bu sene 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurban ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? İşte cevaplar...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde konu "Kurban eti nasıl değerlendirilmeli?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).