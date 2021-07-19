Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte detayları...

Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyası için önemli bir gün olan Zilhicce ayının sekizinci ve Arefe gününden bir önceki günü Terviye günü olarak idrak ediliyor. Ayrıca Terviye Günü, sabah namazı kılındıktan sonra hacıların topluca Mekke'den Mina'ya doğru hareket ettikleri gün olarak biliniyor.

TERVİYE NEDİR?



Terviye 'düşünmek, akıl yormak ve sulamak, suya kandırmak' anlamına geliyor. Rivayetlere göre, Mina'da su bulunmadığından dolayı hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırmasının ardından Mekke'den çıktıkları ya da Hazreti İbrahim gördüğü rüyanın ardından bugün düşündüğü için, bu güne 'terviye günü' adı verilir.