Hac ibadeti yapılacak mı? Yurt dışından hacı adayları kabul edilecek mi? Suudi Arabistan'dan son dakika açıklaması

Hac için alınacak önlemlerin ve koşulların ilerleyen günlerde ayrıntılı olarak açıklanması bekleniyor.



Bakanlık sözcüsü ise, "Krallık'taki sağlık yetkilileri durumu değerlendirmeye devam ediyor ve herkesin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi

alıyor" dedi.

Suudi Arabistan geçtiğimiz sene ise, Covid-19 salgını nedeniyle hac ibadeti için sadece ülke içindeki ve sınırlı sayıdaki hacı adayını kabul etmişti.