Kadir Gecesi öncesi Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı | "La ilahe illallah yazıyor
24 Temmuz 2020 yılında kılınan Cuma namazı ile birlikte 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlandı. Ayasofya Camii’ne n mahyada "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi
24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan coşkusu mahya ile taçlandı.
87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi asılan ilk mahyada "La ilahe illallah" yazıyor. 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü elektrik atölyesinde çalışmaya başlayan son usta Kahraman Yıldız, mahya işlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını, mahyalara yazılacak olan yazıların da Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı tarafından belirlendiğini aktardı.
Ayasofya'nın ilk mahyasını ise mesleğin son ustası Kahraman Yıldız, " 15-20 günden beri İstanbul Valiliği'nin kontrolünde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mahya takımını yapmaya çalışıyoruz. Bu 15-20 günde diğer camilerimizin mahyalarını astık, ikinci üçüncü mahyaları astık. Edirne ve Bursa'daki yazılarımızı da astık. Akşamları kalan zamanlarda da Ayasofya takımının çalışmalarını yaptık. Nihayet bu takımı yapabildik. Daha bir saat önce bu takım hazırlandı. Bugün de Allah izin verirse buraya asacağız. Mahyamızla birlikte "La İlahe İllallah" yazacağız. 45- 50 yıldır Sultan Ahmet Camii'nde ve diğer camilere de mahya asıyorum. Ayasofya'ya bakardık önceden gerçekten Ayasofya büyük bir cami. Tek ceremesi var büyük bir cami. Buda bugün bize nasip oldu. Kazasız belasız bitirebilirsek 'La ilahe illallah' yazacağız" dedi.
Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ve 49 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Yıldız, "Mahya çok farklı bir olay. Ramazan aylarında ramazan geleneği olmuş. Televizyon, radyo, sinema ve gazetenin olmadığı zamanlarda en görsel yayın bu mahyalar varmış. O süreçten bu zamana kadar gelmiş. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetten sonra elektriğin gelmesiyle Edirne baş mahyacısı le İstanbul baş mahyacısı bir denemede bulunmuşlar. Rüzgar ve mesafeden dolayı ampuller patlamış ve kırılmış. Muvaffak olamamışlar. Osmanlı döneminde asıldıysa da bilemiyorum" diye konuştu.
Öte yandan 87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılan en büyük mesafeye ve aydınlatmalara sahip olma özelliğini taşıyan mahyadaki "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?
- Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...
- Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?
- Bu şartları taşıyanlara iki hatta üç maaş! Çift maaş nasıl alınır? Kimler bu destekten faydalanabilir? İşte tüm detaylar
- Tarih açıklandı: Spor salonları ne zaman açılacak? 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra spor salonları açılacak mı?
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 2021 alan bazlı fındık destekleme ödeme tarihleri açıklandı! Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Pazarlar ne zaman kuruluyor? Tam kapanmada pazarlar hangi gün kurulacak? Hangi pazarlar açık? Çalışma saatleri...
- Son dakika: Pazarlar açılacak mı? Pazar yerleri hangi günler, saat kaçta açık olacak? Detaylar açıklandı
- Son dakika: Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatıldı mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı...
- Ödemeler başladı! 1100 TL tam kapanma yardımı sorgulama e-Devlet! Sosyal yardım ödemeleri nereden alınacak?
- 7 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Son durum...