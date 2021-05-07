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Kadir Gecesi öncesi Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı | "La ilahe illallah yazıyor

24 Temmuz 2020 yılında kılınan Cuma namazı ile birlikte 87 yıl sonra ibadete açılan 'nde ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlandı. Camii’ne n mahyada "" yazısı drone ile havadan görüntülendi

DİN
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Kadir Gecesi öncesi Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı | La ilahe illallah yazıyor

24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı 'ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılan 'nde ilk Ramazan coşkusu mahya ile taçlandı.

87 yıl sonra öncesi asılan ilk mahyada "" yazıyor. 1971 yılında elektrik atölyesinde çalışmaya başlayan son usta Kahraman Yıldız, mahya işlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını, mahyalara yazılacak olan yazıların da tarafından belirlendiğini aktardı.

'nın ilk mahyasını ise mesleğin son ustası Kahraman Yıldız, " 15-20 günden beri 'nin kontrolünde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde mahya takımını yapmaya çalışıyoruz. Bu 15-20 günde diğer camilerimizin mahyalarını astık, ikinci üçüncü mahyaları astık. Edirne ve Bursa'daki yazılarımızı da astık. Akşamları kalan zamanlarda da Ayasofya takımının çalışmalarını yaptık. Nihayet bu takımı yapabildik. Daha bir saat önce bu takım hazırlandı. Bugün de Allah izin verirse buraya asacağız. Mahyamızla birlikte "La İlahe İllallah" yazacağız. 45- 50 yıldır 'nde ve diğer camilere de mahya asıyorum. Ayasofya'ya bakardık önceden gerçekten Ayasofya büyük bir cami. Tek ceremesi var büyük bir cami. Buda bugün bize nasip oldu. Kazasız belasız bitirebilirsek 'La ilahe illallah' yazacağız" dedi.

Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ve 49 yıldır bu işi yaptığını kaydeden Yıldız, "Mahya çok farklı bir olay. Ramazan aylarında ramazan geleneği olmuş. Televizyon, radyo, sinema ve gazetenin olmadığı zamanlarda en görsel yayın bu mahyalar varmış. O süreçten bu zamana kadar gelmiş. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetten sonra elektriğin gelmesiyle Edirne baş mahyacısı le İstanbul baş mahyacısı bir denemede bulunmuşlar. Rüzgar ve mesafeden dolayı ampuller patlamış ve kırılmış. Muvaffak olamamışlar. döneminde asıldıysa da bilemiyorum" diye konuştu.

Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA İLK


Öte yandan 87 yıl sonra Kadir Gecesi öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne asılan en büyük mesafeye ve aydınlatmalara sahip olma özelliğini taşıyan mahyadaki "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi.

Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra bir ilk AYASOFYA CAMİİ'NDE 87 YIL SONRA BİR İLK

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