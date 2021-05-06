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Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Ramazan coşkusu

A Haber
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Giriş: 06.05.2021 15:59
Güncelleme:06.05.2021 16:02
İbadete 87 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Camii'nde Ramazan coşkusu mahya ile taçlanıyor. Ayasofya-i Kebir Camii'ne 87 yılın ardından ilk defa Ramazan mahyası asılacak... Peki yarın asılacak olan mahyada ne yazacak? A Haber muhabiri Emirhan Ergen bu sorunun yanıtı canlı yayında verdi.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen yıl temmuz ayında yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Ramazan coşkusu yaşanıyor.

A Haber muhabiri Emirhan Ergen, 87 yıl sonra yarın (07 Mayıs 2021) yeniden Ramazan mahyasının asılacağını ifade etti. Mahyada ise kelime-i tevhid "La ilahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur) yazacak.

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