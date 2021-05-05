05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı!

Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtildi.

DİN
Giriş Tarihi: 05.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş Hac kararı!

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtildi.

Reuters, haberi ismini vermeyen iki kaynağa dayandırdı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA