06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında il birincisi oldu

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında il birincisi oldu

il genelinde düzenlenen ‘Erkek Din Görevlileri Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda, ’ı temsil eden imam hatip Serdar Zehiroğlu birinci oldu.

DİN
Giriş Tarihi: 06.05.2021
ABONE OL
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında il birincisi oldu

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, yarışmada Simav'ı en güzel bir şekilde temsil eden Serdar Zehiroğlu'nu tebrik etti. Müftü Aydın "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalardan 'Erkek Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na, ilçemizden Yemişli Köyü aşağı camii imam hatibi Serdar Zehiroğlu katıldı. İl birincisi olarak bölge yarışmasına katılma hakkı kazanan hocamıza başarılar diliyoruz" dedi.

Yarışmada il birincisi olan Serdar Zehiroğlu'na Simav İlçe Müftülüğü tarafından başarı belgesi, kitap seti ve para ödülü verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA