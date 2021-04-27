Alman vatandaşı Ramazan ayından etkilenip Müslüman oldu
Bursa Mudanya’da yaşayan Almanya uyruklu Hans Jurgen Helmut Wıllıng, Mudanya İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Mudanya İlçe Müftülüğüne başvuran Almanya uyruklu Hans Jurgen Helmut Wıllıng için Mudanya İlçe Müftülüğünde 'ihtida merasimi' düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen merasimde Mudanya İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler vererek, "İslam, Allah'ın birliğini kabul etmek, O'na teslim olmaktır. Yüce Allah, Hz. Muhammed efendimizi son peygamber olarak görevlendirmiştir. Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine, hepsinin hak olduğuna inanırız. Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. O'nda bildirilenlerin hepsine şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek, Allah'a, Muhammed Mustafa efendimizin peygamberliğine ve O'nun Allah katından getirdiklerinin hepsine inanmakla olur. Bizler bu inancı, Kelime-i Şehadet ile dile getiririz" diye konuştu.
Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Wıllıng, "Yusuf" ismini aldı. Ramazan ayından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başlayan ve Müslüman olmaya karar veren Yusuf'u tebrik eden İlçe Müftüsü Soylu, "Siz İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun. Siz şimdi İslam'a göre bütün günahlardan arınmış, tertemiz oldunuz, yepyeni bir sayfa açtınız. Geçmiş günahlarınızı Allah Teala'nın bağışladığını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece Yüce Allah affeder. Bize düşen, ibadet, iyilik ve güzelliklerle dolu, Allah'ın haram kıldığı davranışlardan uzak bir hayat yaşamaktır" dedi.
Merasim sonunda dua eden İlçe Müftüsü Soylu, İslam dinini seçen Yusuf'a 'İhtida Belgesi' ile birlikte çeşitli kitaplar hediye etti.
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