Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek?

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken gözler Kadir Gecesi'ne çevrildi. Kadir Gecesi, herkes için ömrü boyunca bilerek ya da bilmeyerek yaptığı günahlar için samimi bir kalple tövbe istiğfar etmek, bundan sonra da her türlü günahtan uzak kalmaya kesin şekilde karar vermek için çok iyi bir fırsat sunuyor. Diyanet tarafından 2021 Kadir Gecesi tarihi duyuruldu. Peki, adir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek? İşte merak edilenler...

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk geliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edecek.

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."